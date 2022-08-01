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Автоэксперт назвал правила безопасности в долгом путешествии на машине

Фото Автоэксперт назвал правила безопасности в долгом путешествии на машине
Фото Автоэксперт назвал правила безопасности в долгом путешествии на машине

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Автоэксперт Субботин объяснил, как сделать безопаснее долгое путешествие на машине.

Длительные путешествия на машине лучше планировать заранее, рассказал в беседе с NEWS.ru автоэксперт Вячеслав Субботин. Он посоветовал автолюбителям обязательно проверить все системы автомобиля перед дальней дорогой, запастись бензином и водой, а особое внимание уделить тормозной жидкости, охлаждающей жидкости, маслу и работе кондиционера.

Запас масла никогда не повредит. В конце концов вместо тормозной жидкости можно залить воду. Ничего страшного, не закипит, если ехать аккуратно. Ну и минимальный набор инструментов, хотя бы мультитул с собой взять, балонный ключ, знак аварийной остановки, —

отметил Субботин.

При длительной поездке на машине автоэксперт рекомендует заранее забронировать место для ночлега и взять с собой двухлитровую или пятилитровую канистру бензина.

Нужно иметь в виду, что не так много заправок, особенно на платных дорогах. Необходимо взять пятилитровую канистру с бензином или двухлитровую и оставить в багажнике. Пластиковая бутылка выдерживает любой напор, она довольно прочная. Какой-то запас топлива будет с собой, — заявил Субботин.

Также эксперт посоветовал строго следить за давлением в шинах и ни в коем случае не перекачивать их, так как на раскаленном асфальте шины лопаются.

Ранее инвестор объяснила, как как сэкономить на покупке автомобиля. По ее словам, перед покупкой машины стоит изучить все возможные варианты на рынке, все предложения от разных автодилеров и не стесняться торговаться, в том числе в официальных салонах. Эксперт также посоветовала не соблазняться статусом автобренда во избежание переплат «за логотип».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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