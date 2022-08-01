Банк «Открытие» получил статус ИТ-компании

Фото: Банк «Открытие»

Банку «Открытие» была выдана аккредитация ИТ-компании Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ. Экспертам бренда с техническим образованием будут предоставлены отсрочка от армии и государственные льготы.

Член правления, глава ИТ-блока банка Сергей Русанов рассказал, что компания два года усилено развивала внутренние процессы. По фронтальным IT-системам доля инхаус-проектов составляет 70%, по другим системам – до 60%. В ИТ-блоке работают более 2000 сотрудников. Благодаря новому статусу компании и различным государственным льготам вакансия IT-специалиста заинтересовала еще больше соискателей.

С каждым годом проекты банка завоёвывают высокие оценки в премии сообщества ИТ-директоров России Global CIO, которое подчеркивает масштабы программ, их сложность и значимость для всей отрасли.

Банк «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).