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экономика

Банк Уралсиб в Новосибирске открыл второй Центр малого бизнеса

Фото Банк Уралсиб в Новосибирске открыл второй Центр малого бизнеса
Фото Банк Уралсиб в Новосибирске открыл второй Центр малого бизнеса

Фото предоставлено Банком Уралсиб

28 июля 2022 года Банк Уралсиб открыл второй Центр развития малого бизнеса в Новосибирске. Центр открыт на базе МФЦ в Ленинском районе на площади Труда и ориентирован на привлечение и развитие субъектов малого предпринимательства левобережной части Новосибирска.

Подобные центры уже работают в крупных городах присутствия банка: Омске, Краснодаре, Екатеринбурге, Воронеже, Уфе и других, до конца текущего года планируется открытие такого центра в Красноярске.

В торжественной церемонии открытия нового центра в Новосибирске приняли участие управляющий директор управления региональной сети малого бизнеса Банка Уралсиб Головня Светлана (г. Москва) и Член Президиума Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Остахов Виктор.

В своем выступлении перед гостями Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Голубева Наталья отметила, что центры малого бизнеса в Уралсибе – это отделения нового формата, они обслуживают только клиентов малого бизнеса и полностью ориентированы на новую сервисную модель работы с этим сегментом. Показателем успешной работы ЦМБ в Новосибирске стало открытие более 1 тысячи счетов предпринимателями и компаниями во 2 квартале 2022 года.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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