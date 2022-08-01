Дом директора НЗХК в Новосибирске отремонтируют за 20 млн рублей

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В Новосибирске за 20 млн рублей капитально отремонтируют дома на улицах Авиастроителей, 15 и 25 лет Октября, 34а.

Капитальный ремонт дома по улицам Авиастроителей, 15 и 25 лет Октября, 34а в Новосибирске проведёт «Строительно-монтажная компания». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Ремонт будет проведён как снаружи, так и внутри зданий.

Заказчиком проведения работ выступил «Фонд модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области». Стоимость капремонта составит 20 млн рублей.

Как отмечается в конкурсной документации, в стоимость работ входит ремонт внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, работы в подвальных помещения и обновление фасада.

Дом по улице Авиастроителей, 15 в Новосибирске известен тем, что в нём ранее жил директор Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) Павел Власов. Благодаря его участию в Калининском районе построили инфраструктуру Красной горки, ЛДС «Сибирь», бассейн «Нептун», ДК имени Горького и не только.

Напомним, в 2022 году жители Новосибирской области получили свыше 63 млн рублей после перерасчета платежей за капитальный ремонт. Незаконные платежки получили жильцы домов № 1 на улице Стартовая, № 16 на улице Военная, № 162/1 на Добролюбова, № 18 на улице Яндринцевская, № 238 на улице Дуси Ковальчук, № 1 на улице Шамшурина, № 11 на улице Шевченко, № 74/1 на улице Костычева и № 21 на улице Мичурина.