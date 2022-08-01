В Новосибирске отключили фонтаны ко Дню ВДВ 2 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске в день ВДВ 2 августа отключат городские фонтаны.

2 августа в Новосибирске традиционно отметят День Воздушно-десантных войск, приготовления к которому начинаются уже 1 августа. Один из пунктов подготовки — отключение городских фонтанов. Директор МУП «Городской фонтан» Валерий Науменко рассказал, выключат ли новосибирские фонтаны ко Дню ВДВ 2 августа.

По словам Валерия Науменко, фонтаны Новосибирска не работают с 1 августа: каждый понедельник считается днём профилактики, в который отключаются все фонтаны города, кроме расположенного в Первомайском сквере.

Также директор «Горфонтана» отметил, что при неблагоприятных погодных условиях — например, дожде и сильном ветре — фонтаны также необходимо отключать.

«Может, совпадёт так, что мы их отключим из-за дождя. А, может, из-за попыток вандализма. 2-го у нас тяжёлый день, мы готовимся и включать не будем точно», — прокомментировал Валерий Науменко в разговоре с Сиб.фм.

По словам главы «Горфонтана», в качестве дополнительных мер из чаш некоторых сооружений также будет слита вода.

Новосибирские фонтаны возобновят свою работу 3 августа, после полудня.

«По регламенту фонтаны включаются в 12 часов, кроме того, что в Первомайском [сквере — тот в 9]», — дополнил Валерий Науменко.

Как сообщал Сиб.фм, ранее фонтаны города отключили 7 июля, в День Ивана Купалы, некоторые из них также были осушены.

Напомним, летом 2022 года Сиб.фм подготовил карту самых красивых и известных фонтанов Новосибирска.