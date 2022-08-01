Горячую воду отключат в Октябрьском районе Новосибирска с 3 по 14 августа

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В Октябрьском районе Новосибирска отключат горячую воду с 3 по 14 августа.

ООО «Новосибирская теплосетевая компания» с 3 августа начнет плановые испытания ТЭЦ-5, которая обеспечивает горячей водой и отоплением Октябрьский район.

Круглосуточные испытания нагрузки ТЭЦ-5 продлятся с 3 по 9 августа. Максимальный срок испытаний — до 14 августа. Уже со вторника, 2 августа, начнется снижение температуры воды.

Где отключат горячую воду в августе в Новосибирске

НТК предупреждает, что во время испытаний могут возникать разрывы труб и размывы грунта, и просит проявлять осторожность — особенно водителей. Большая часть труб проходит под дорогами, и в случае аварии движение будет перекрыто.

Получить дополнительную информацию и сообщить об авариях можно по телефонам:

051, 227-44-44, 218-68-88 – единая дежурно-диспетчерская служба мэрии.

261-44-37 – диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей.

Напомним, 10 июля из-за аварии жители Ленинского района остались без холодной воды.

Также 20 июля отключили горячую воду в 1152 домах. Это было следствием испытаний ПНС-2 и Кировской районной котельной № 1.