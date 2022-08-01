Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Горячую воду отключат в Октябрьском районе Новосибирска с 3 по 14 августа

Фото Горячую воду отключат в Октябрьском районе Новосибирска с 3 по 14 августа
Фото Горячую воду отключат в Октябрьском районе Новосибирска с 3 по 14 августа

Фото: unsplash.com

В Октябрьском районе Новосибирска отключат горячую воду с 3 по 14 августа.

ООО «Новосибирская теплосетевая компания» с 3 августа начнет плановые испытания ТЭЦ-5, которая обеспечивает горячей водой и отоплением Октябрьский район.

Круглосуточные испытания нагрузки ТЭЦ-5 продлятся с 3 по 9 августа. Максимальный срок испытаний — до 14 августа. Уже со вторника, 2 августа, начнется снижение температуры воды.

Где отключат горячую воду в августе в Новосибирске

Фото Горячую воду отключат в Октябрьском районе Новосибирска с 3 по 14 августа 2

НТК предупреждает, что во время испытаний могут возникать разрывы труб и размывы грунта, и просит проявлять осторожность — особенно водителей. Большая часть труб проходит под дорогами, и в случае аварии движение будет перекрыто.

Получить дополнительную информацию и сообщить об авариях можно по телефонам:

  • 051, 227-44-44, 218-68-88 – единая дежурно-диспетчерская служба мэрии.
  • 261-44-37 – диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей.

Напомним, 10 июля из-за аварии жители Ленинского района остались без холодной воды.

Также 20 июля отключили горячую воду в 1152 домах. Это было следствием испытаний ПНС-2 и Кировской районной котельной № 1.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12340
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
10510
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10381
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
10107
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9576
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
9520
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
9063
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске