Конкурсный управляющий из Новосибирска подозревается во взятке в 1,5 млн рублей

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Уголовное дело возбуждено в отношении 51-летнего конкурсного управляющего из Новосибирска, который подозреваемся в коммерческом подкупе.

В Новосибирске конкурсный управляющий коммерческой организации подозревается в коммерческом подкупе. В отношении него следователи Октябрьского района возбудили уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в октябре 2021 года 51-летний обвиняемый получил подкуп в размере 1 500 000 рублей за заключение мирового соглашения и оказание иного содействия по переходу права собственности на недвижимое имущество коммерческой организации к третьим лицам.

"При этом остальную часть подкупа в сумме 1 000 000 рублей обвиняемый должен был получить после выполнения условий указанной договоренности", — уточнили в следственном ведомстве.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Дело в отношении управляющего возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области.