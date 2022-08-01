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общество

Лжетеррористы заминировали роддом №6 в Новосибирске

Фото Лжетеррористы заминировали роддом №6 в Новосибирске
Фото Лжетеррористы заминировали роддом №6 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Лжетеррористы продолжают направлять ложные угрозы о минировании соцучреждений Новосибирска.

Социальные учреждения в Новосибирске продолжают получать ложные сообщения о минировании: лишь за прошедшую неделю было направлено больше 140 угроз. В них заявлялось о минировании судов, образовательных учреждений, и даже родильного дома. Об этом рассказал первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев в ходе заседания оперативного штаба в правительстве 1 августа.

По словам заммэра, подобные сообщения поступали ежедневно.

«Каждый день были сообщения с угрозой минирования. В основном, это были районные суды. Несколько дней все без исключения. Шестой арбитражный суд был, один раз клинический роддом №6, все без исключения школы и лицеи города Новосибирска», — дополнил Борис Буреев.

Чиновник отметил, что все угрозы оказались ложными — взрывных устройств не обнаружили ни в одном из зданий, относительно которых поступили сообщения о минировании.

Как писал Сиб.фм ранее, одной из жительниц Новосибирска грозит до пяти лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании метрополитена.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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