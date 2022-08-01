Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Минобр назвал минимальные баллы ЕГЭ на 2023 год в Новосибирске

Фото Минобр назвал минимальные баллы ЕГЭ на 2023 год в Новосибирске
Фото Минобр назвал минимальные баллы ЕГЭ на 2023 год в Новосибирске

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Министерство образования опубликовало «пороговые» баллы для сдающих ЕГЭ выпускников в Новосибирске.

1 августа стало известно минимальное количество баллов, которое необходимо набрать новосибирским выпускникам, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен. Эти данные указаны в соответствующем приказе.

Самый высокий порог минимума у экзамена по обществознанию — он составляет 45 баллов. Чуть меньше — 44 балла, понадобится, чтобы успешно пройти аттестацию по информатике. Для экзаменов по русскому языку, литература и географии будет достаточно 40 баллов. 39 баллов будет необходимо для прохождения минимума по математике, физике, биологии и химии. Самый низкий минимум у ЕГЭ по истории — 35 баллов.

«Если выпускник сдаст ЕГЭ на меньшие значения, то он не сможет подать документы ни в один вуз. Нижнюю планку для поступления вузы могут поднимать и устанавливать на необходимом для них уровне», — отметили в документе Минобра.

Как писал Сиб.фм ранее, в 2022 году набрать максимальные 100 баллов на ЕГЭ смогли 84 выпускника по НСО.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
ЕГЭ
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12219
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
10362
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
9989
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9412
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
9323
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
9166
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
9024
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске