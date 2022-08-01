Минобр назвал минимальные баллы ЕГЭ на 2023 год в Новосибирске

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Министерство образования опубликовало «пороговые» баллы для сдающих ЕГЭ выпускников в Новосибирске.

1 августа стало известно минимальное количество баллов, которое необходимо набрать новосибирским выпускникам, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен. Эти данные указаны в соответствующем приказе.

Самый высокий порог минимума у экзамена по обществознанию — он составляет 45 баллов. Чуть меньше — 44 балла, понадобится, чтобы успешно пройти аттестацию по информатике. Для экзаменов по русскому языку, литература и географии будет достаточно 40 баллов. 39 баллов будет необходимо для прохождения минимума по математике, физике, биологии и химии. Самый низкий минимум у ЕГЭ по истории — 35 баллов.

«Если выпускник сдаст ЕГЭ на меньшие значения, то он не сможет подать документы ни в один вуз. Нижнюю планку для поступления вузы могут поднимать и устанавливать на необходимом для них уровне», — отметили в документе Минобра.

Как писал Сиб.фм ранее, в 2022 году набрать максимальные 100 баллов на ЕГЭ смогли 84 выпускника по НСО.