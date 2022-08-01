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общество

Монумент славы ВДВ откроют в Новосибирской области 2 августа

Фото Монумент славы ВДВ откроют в Новосибирской области 2 августа
Фото Монумент славы ВДВ откроют в Новосибирской области 2 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

2 августа в Новосибирской области пройдёт торжественное открытие монумента славы ВДВ.

В августе 2022 года список монументов славы, возведённых на территории Новосибирской области, пополнится ещё одним памятником. 2 августа на территории военного комиссариата Коченёвского и Колыванского районов пройдёт открытие монумента славы ВДВ. Как пишет «Коченёвские вести», церемония открытия состоится в 11 часов.

Сообщается, что после этого гостей ждёт праздничная программа, в которую войдут выступление оркестра Сибирского спасательного центра, показательные выступления курсантов факультета сил специального назначения, а также полевая кухня.

Известно, что для организации мероприятия привлекли кадетов, школьников и жителей Коченёвского района. Кроме того, на мероприятии появятся и воины-десантники, которые участвовали в сборе денежных средств и установке монумента.

Напомним, в Новосибирске продолжается монтаж стелы «Новосибирск — город трудовой доблести», которая станет самой высокой в России.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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