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общество

Остеопат рассказал о лечении болей в шее дома

Фото Остеопат рассказал о лечении болей в шее дома
Фото Остеопат рассказал о лечении болей в шее дома

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Остеопат Евдокимов объяснил, как вылечить боли в шее в домашних условиях.

Боли в шее чаще возникают у женщин, чем у мужчин, в основном они появляются из-за неправильного положения тела или перенесенного хронического стресса, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-остеопат Сергей Евдокимов. По его словам, часто от боли можно избавиться в домашних условиях, для этого достаточно выполнять упражнения для разработки подвижности шеи. В первую очередь, необходимо выровнять осанку, скорректировать положение тела и головы.

Садимся, выпрямляемся, ориентир на макушку. Глаза смотрят по горизонту. Медленно смотрим направо, стараясь заглянуть за плечо, потом налево. Можно использовать дополнительно руку, например, поставить на область виска и медленно давить. То же самое можно делать, ставя руку на лоб, то есть со средними усилиями пытаться надавить. Таким образом, разрабатываются мышцы, улучшается подвижность позвонков шейного отдела и кровоток, воспалительные процессы снижаются. Если есть признаки воспаления на уровне нервов или мышц, необходим прием противовоспалительных средств, можно использовать мази, —

объяснил Евдокимов.

Врач добавил, что если у пациента продолжаются сильные боли в области шеи, то нужна помощь остеопата. Обычно требуется пять базовых сеансов. Первые три проводятся через день-два, а последующие — раз в неделю или раз в две недели.

Ранее остеопат-невролог Александр Евдокимов рассказал, что лучший способ предотвратить развитие сколиоза у детей — поставить его на учёт к профильному специалисту. Медик добавил, что негативные изменения в теле ребенка могут проходить в два этапа: с семи до девяти и с 10 до 14 лет — под влиянием «бурного роста» и нагрузок в школе. Эксперт подчеркнул, что за помощью к врачу необходимо обратиться, если нарушения заметны невооружённым глазом.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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