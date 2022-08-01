Пляжные регбисты из Самары стали чемпионами России

Фото: sovainfo.ru
Команда самарских пляжных регбистов стала чемпионом России.
В Москве завершился очередной игровой день чемпионата России по пляжному регби. Сборная Самарской области в финале разгромила команду "Таганий Рог". Волжские спортсмены с первых минут заявили о желании выиграть, они смогли обыграть довольно сильного оппонента. Об этом сообщает sovainfo.ru.
Ранее в полуфинале сборная Самарской области взяла верх над пермским "Витязем" со счетом 10:3. А бронзу на турнире завоевала "Энергия" из Казани.
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