Поезд насмерть сбил 42-летнюю женщину под Новосибирском

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Поезд насмерть сбил идущую по рельсам 42-летнюю женщину под Новосибирском.

Вечером 29 июля женщина из Новосибирска возвращалась с пляжа Новосибирского водохранилища. Она шла к остановке «Обское море» по рельсам, сзади нее ехал тепловоз. Машинист пытался затормозить, но не успел, и поезд наехал на женщину. Она скончалась на месте. Об этом сообщает следственное управление на транспорте.

Следственный комитет России выясняет обстоятельства происшествия.

Также полицейские напоминают, что запрещается ходить по железнодорожным путям и вдоль них ближе чем за 5 метров от колеи. Также нельзя переходить путь после прошедшего поезда, если вы не убедились, что на соседних путях не идет другой состав в обратном направлении.

Напомним, ранее в июле 25-летнего мужчину насмерть сбил поезд. Подробности неизвестны: очевидцы нашли только тело с признаками железнодорожного травмирования.

Также в начале июля грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня. Это произошло на железнодорожном переезде в Бердске. Молодой человек скончался от травм, несовместимых с жизнью, на глазах у своей жены. СК РФ также уточнил, что по факту происшествия началась проверка.