20 опасных детских площадок выявили в Новосибирской области

Фото из группы "ОНФ в Новосибирской области"
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили состояние детских площадок в районах Новосибирской области.
В Новосибирской области эксперты ОНФ проверили состояние детских площадок в районах. Большинство объектов не прошли тест на безопасность из-за сломанных качелей, торчащих из земли плит и зарослей травы.
Как сообщили активисты народного фронта, с инспекцией они побывали на площадках в Новосибирске, Бердске, Оби, Чулыме и в селах Новомошковское, Барлак и Янченково. Всего было проверено 25 объектов.
"Итоги неутешительны: большинство не соответствует нормам безопасности. Один комплекс нуждается в демонтаже, двадцать – в ремонте, и только к четырем площадкам замечания незначительные", — рассказали активисты ОНФ.
Проблемы, которые выявляются на детских площадках региона, в основном, стандартные. Возле горок нет ударопоглощающих покрытий, песок в песочницах — грязный и не свежий, лавочки сломаны.
По итогам проверки эксперты направили обращения главам муниципалитетов с просьбой устранить нарушения.
В сентябре все объекты будут проверены повторно.
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