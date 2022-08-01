Сериал "Наследие" представили в кинотеатре "Победа" в Новосибирске

Фото: ТНТ

Сериал «Наследие» представили в Новосибирске режиссер Алексей Голубев и актер Константин Белошапка.

В большом зале кинотеатра «Победа» состоялся предпоказ двух премьерных серий сериала «Наследие». Картину представили создатели проекта, режиссер, креативный продюсер Алексей Голубев и исполнитель одной из главных ролей Константин Белошапка. После просмотра серий состоялась творческая встреча, на которой гости мероприятия рассказали о работе над проектом и ответили на все интересующие публику вопросы. А зрители в свою очередь поделились эмоциями и впечатлениями от увиденного.

Для режиссера Новосибирск оказался не чужим, и он с большим удовольствием согласился посетить его: «На самом деле для меня было честью приехать сюда в Новосибирск, потому что здесь живет моя семья, бабушка и двоюродные сестры и тети».

Родные Алексея Голубева пришли на премьеру, ведь ключевое в их жизни и названии сериала — это наследие. Идея создания сериала родилась благодаря семье.

«У меня шестеро детей, они все разного возраста от четырех до восемнадцати лет и я стал понимать, что я их теряю. Они пропадают в интернете и «айпадах» и я понимаю, что мы с супругой сами это сделали. Сами покупаем эти девайсы, и их развитие останавливается на прямоугольном черном экране. И фантазия началась: «Что будет с детьми, если их вырвать из цивилизации и погрузить в иные не очень удобные условия? Потом, когда стали эту историю разгонять, она стала развиваться таким образом, что стали повялить поколения детей. И эта история стала жить вокруг одной большой проблемы» — рассказал Алексей Голубев.

Каст сериала заслуживает отдельного внимания. В фильме снимались профессиональные и непрофессиональные актеры, и для режиссера было важно собрать именно такой ансамбль, который нравится ему.

«Психотипы каждого персонажа проработаны и изучены. Это не просто какой-то человек корого мне захотелось снять. Каждый герой очень четко походит в свою роль, и он как пазл встает в общую историю. Нужно рождать новых персонажей и рассказывать возможные другие истории. Очень важно, чтобы обновлялась кровь» — поделился Алексей.

В картине зрители заметили известного Никиту Преснякова и сразу задали вопрос: «Не было ли желания у Алексея снимать своих детей?»

«Я очень давно в шоу-бизнесе и не очень хочу снимать своих детей, потому что был бы такой же вопрос: «Почему там Пресняков?» Нет, не потому что я дружу с его мамой и папой, не потому что я сделал шоу маме и получил по голове от его бабушки, а потому что именно он мне показался тем самым ярким рыжим ребенком, ради которого произойдет очень большое событие. Вы увидите его линию, она короткая, но очень значимая».

Одна из запоминающихся сцен первых двух серий – с бурым медведем. В сериале не было графики, поэтому медведь был настоящий. Работа с хозяином леса требовала особых условий:

«Вокруг этого медведя были специальные ограждения, которые зритель не увидит, и во время съемок он убежал. Этот мишка живет в настоящей среде, но у него есть дрессировщик, т.е. он не из цирка и это видно по шерсти, и он опасный. Он убежал, и вся группа бежала от него».

Зрители еще долго не отпускали создателей сериала. После завершения встречи, новосибирцы выстроились в очередь, чтобы лично поделиться своими впечатлениями от сериала, получить автограф и сделать совместное фото.

Не пропустите премьеру сериала «Наследие» на видеосервисе PREMIER, 18+