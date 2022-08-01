Собчак рассказала о госпитализации Чубайса в реанимацию

Фото с сайта wikipedia.org

31 июля стало известно о госпитализации Анатолия Чубайса в отделение интенсивной терапии — об этом сообщила Ксения Собчак.

Вечером 31 июля появилась информация о госпитализации бывшего спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса в реанимацию одной из клиник в Европе. Эта информация появилась в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«ЧУБАЙС В РЕАНИМАЦИИ. Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала Ксения Собчак со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову.

Также в своей публикации Ксения Собчак привела комментарий и самого Анатолия Чубайса: он подтвердил, что госпитализирован в европейскую клинику, а также отметил, что его состояние уже стабильно.

«Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: “Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное.”», —

говорится в сообщении.

Как утверждает ТАСС со ссылкой на источник, в настоящее время состояние экс-главы «Роснано» улучшилось.

Напомним, Анатолий Чубайс покинул должность специального представителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в марте 2022 года. Политик занимал её с декабря 2020-го.