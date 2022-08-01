Участникам спецоперации из Новосибирска пообещали 300 тысяч за уничтожение техники врага

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Военном комиссариате Советского и Первомайского районов Новосибирска рассказали о зарплатах участников спецоперации на Украине.

В Советском и Первомайском районах распространяются листовки о службе в армии РФ по контракту. Согласно данным военкомата, вступить в ряды военнослужащих может любой несудимый мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, у которого образование не ниже 9 классов.

При этом, минимальная сумма, которую будет получать контрактник, составит 30 тысяч рублей. Если же военнослужащий хочет получать больше на 70%, то надо сдать нормативы по физподготовке.

А вот если речь идёт об участии в спецоперации, то оклад увеличивается в два раза – до 150 тысяч рублей. В случае участия в активных наступательных действиях за каждые сутки выплачивается 8 тысяч рублей.

"За уничтожение техники противника выплачивается до 300 тыс. рублей. При заключении контракта выплачивается единовременное пособие в 200 тыс. рублей от губернатора Новосибирской области", – сообщает издание "Родные берега".

Кроме того, участники операции оплачивают лишь половину стоимости коммунальных услуг, а их дети имеют право поступать в вузы вне конкурса.

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