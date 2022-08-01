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Участникам спецоперации из Новосибирска пообещали 300 тысяч за уничтожение техники врага

Фото Участникам спецоперации из Новосибирска пообещали 300 тысяч за уничтожение техники врага
Фото Участникам спецоперации из Новосибирска пообещали 300 тысяч за уничтожение техники врага

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Военном комиссариате Советского и Первомайского районов Новосибирска рассказали о зарплатах участников спецоперации на Украине.

В Советском и Первомайском районах распространяются листовки о службе в армии РФ по контракту. Согласно данным военкомата, вступить в ряды военнослужащих может любой несудимый мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, у которого образование не ниже 9 классов.

При этом, минимальная сумма, которую будет получать контрактник, составит 30 тысяч рублей. Если же военнослужащий хочет получать больше на 70%, то надо сдать нормативы по физподготовке.

А вот если речь идёт об участии в спецоперации, то оклад увеличивается в два раза – до 150 тысяч рублей. В случае участия в активных наступательных действиях за каждые сутки выплачивается 8 тысяч рублей.

"За уничтожение техники противника выплачивается до 300 тыс. рублей. При заключении контракта выплачивается единовременное пособие в 200 тыс. рублей от губернатора Новосибирской области", – сообщает издание "Родные берега".

Кроме того, участники операции оплачивают лишь половину стоимости коммунальных услуг, а их дети имеют право поступать в вузы вне конкурса.

Читайте также на сайте Сиб.фм, как участник спецоперации поднимал флаг в Новосибирске на День России.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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