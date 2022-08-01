В Художественном музее пройдет выставка «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири» из собрания московского музея «Тапан»

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

4 августа в 16:00 в Новосибирском государственном художественном музее на ул. Свердлова, 10 откроется выставка «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири» из собрания московского музея «Тапан».

В 2022 году отмечаются две юбилейные даты: 30-летия установления дипломатических отношений, а также 25-летия с момента подписания Договора о дружбе между Российской Федерацией и Республикой Арменией. Выставка «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири» из собрания музея «Тапан» является важнейшим общественным событием представляя глубокие культурные связи между Арменией и Россией.

Музей «Тапан» это своеобразный хранитель истории и культуры армянского народа: в самом названии кроется символичная мысль: «тапан» в переводе с армянского языка означает «ковчег». На выставке, будут представлены бесценные христианские реликвии и шедевры изобразительного искусства Армении: крест с частицей Креста Господня, мощевик с частицей мощей святого Григория Просветителя, мощи святого Власия Себастийского, акварель Ивана Айвазовского, работы Геворка Башинджагяна.

Задача выставочного проекта из музея «Тапан» в Новосибирском государственном художественном музее – это сохранение и популяризация культуры, как мощнейшего средства укрепления международных, дружеских связей и объединения людей, независимо от их национальности, языковой и религиозной принадлежности.

Выставка «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири» из собрания музея «Тапан» является важнейшим общественным событием представляя глубокие культурные связи между Арменией и Россией.

С подробной информацией о выставке можно ознакомиться на сайте музея.

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