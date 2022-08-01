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общество

В Новосибирске неизвестные забросили электросамокаты на дорожный знак

Фото В Новосибирске неизвестные забросили электросамокаты на дорожный знак
Фото В Новосибирске неизвестные забросили электросамокаты на дорожный знак

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из паблика "АСТ-54" в "ВК"

Необычный способ парковки электросамокатов заметили жители Новосибирска на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев.

В Новосибирске жители продолжают борьбу с припаркованными на тротуарах электросамокатами. 17 июля устройства были замечены на крыше остановки «Храм Михаила Архангела». Туда неизвестные подняли два электросамоката, предположительно принадлежащих кикшерингу Whoosh.

А уже 1 августа два самоката жёлтого цвета оказались заброшенными на дорожный знак "Стоп" у светофора на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев.

«На пересечении улиц Никитина и Панфиловцев арендовать самокаты будет не так просто», — написали очевидцы в паблике "АСТ-54" в социальной сети "ВК".

Впрочем, комментаторов такое отношение к самокатам ничуть не расстроило.

"Там им самое место", "Версия для тех, кто не ищет легких путей", "Это тайный знак — "Самокаты, стоп", — поделились мнениями новосибирцы.

Напомним, в июле городские власти начали эвакуировать с улиц Новосибирска незаконно припаркованные самокаты.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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