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В Новосибирске загрязнённость воздуха достигла 7 баллов из 10

Фото В Новосибирске загрязнённость воздуха достигла 7 баллов из 10
Фото В Новосибирске загрязнённость воздуха достигла 7 баллов из 10

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; скриншот с сайта AirVoice

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске поднялся до «красного» порога в 7 баллов 1 августа.

Днём 1 августа уровень загрязнения воздуха достиг значения в 7 единиц по 10-балльной шкале — такие данные опубликовал сервис AirVoice. Согласно шкале оценивания, которая используется сервисом, при показателе в 1 балл воздух считается чистым, а 10 баллов указывают на предельно высокую концентрацию вредных веществ в атмосфере. 7 баллов — порог, который определяется как критический.

«Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна», — говорится в системе.

Фото В Новосибирске загрязнённость воздуха достигла 7 баллов из 10 2

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
воздух
загрязнение
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