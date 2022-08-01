В Новосибирске закрылись все заведения «Суши Wok»

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Все заведения федеральной сети японской и паназиатской кухни «Суши Wok» закрылись в Новосибирске.

В Новосибирске прекратили работу заведения федеральной сети «Суши Wok». Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС, который не указывает столицу Сибири в качестве города присутствия сети суши.

Сеть «Суши Wok» в Новосибирске была представлена 5 точками обслуживания, работавших по схеме франчайзингу. Объекты располагались на улицах Авиастроителей, Блюхера, Гоголя, Дуси Ковальчук и Орджоникидзе.

Как пишет "Континент Сибирь", сейчас вместо кафе на Орджоникидзе работает шоу-рум мужской одежды. В бывшем «Суши Wok» на Гоголя работает аптека «Максавит».

Ранее на сайте объявлений "Авито" появились объявления о продаже точек суши. Они оценивались от 800 тысяч до 1,3 миллионов рублей. Также владельцы предлагали арендовать указанные помещения.

Федеральная сеть «Суши Wok» на сегодняшний день работает в России и за рубежом. Всего действует 775 заведений японской и паназиатской кухни. Мини-кафе работают в режиме "на вынос", а также обеспечивают курьерскую доставку блюд.

Стоит отметить, что после ухода «Суши Wok» в Новосибирске работают другие заведения японской кухни — Sushidays, «Суши Make» и «Суши Восток».

Напомним, в ноябре 2021 года в Татарске Новосибирской области было зафиксировано массовое отравление жителей продукцией «Суши-Хаус».