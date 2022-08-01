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В Новосибирской области продолжается догазификация

Фото В Новосибирской области продолжается догазификация
Фото В Новосибирской области продолжается догазификация

Фото nso.ru

На конец июля подано 19617 заявок на догазификацию. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов в рамках оперативного совещания у Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Региональная программа газификации до 2025 года была значительно расширена: к газораспределительной системе планируется дополнительно присоединить 60 тысяч домов.

Лидерами по количеству заявок на догазификацию стали Бердск, Куйбышевский и Чулымский районы, откуда направлено порядка 60% заявок от плана текущего года.

«Вместе с тем, прошу обратить внимание глав муниципалитетов на необходимость активизации работы по подворовому обходу во всех муниципальных образованиях», − отметил Денис Архипов.

За прошедшую неделю жителями региона подано 467 заявок на догазификацию.

Мероприятия социальной догазификации реализуются в рамках исполнения послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 2021 года. Программа проводится под контролем Правительства Новосибирской области. Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали введение льгот для определённых категорий граждан в виде 50-процентной компенсации затрат на внутридомовую, внутриквартирную, догазификацию. Средства на компенсацию выделяются из областного бюджета.

Догазификация, без привлечения средств граждан, распространяется на подключение к сетям индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности жителей, в тех населённых пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков.

В ближайшие три года более 60 тысяч домохозяйств региона будут догазифицированы. Всего в Новосибирской области мероприятия по догазификации планируется реализовать в 17 районах и 5 городских округах.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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газификация
Правительство Новосибирской области
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