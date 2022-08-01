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экономика

ВТБ снизил размер ставки по кредитам наличными

Фото ВТБ снизил размер ставки по кредитам наличными
Фото ВТБ снизил размер ставки по кредитам наличными

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ вслед за решением Банка России снижает минимальную ставку по кредитам наличными на 0,5 п.п. Это четвёртое снижение за последние три месяца.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, минимальная ставка по кредиту наличными доступна клиентам ВТБ при выборе программы страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки дистанционно – в ВТБ Онлайн, на сайте банка или через контакт-центр. Средства выдаются на любые цели в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.

«За последние три месяца банки несколько раз объявляли о снижениях ставок по кредитам. На этом фоне во втором полугодии рынок ожидает роста клиентской активности во всех сегментах кредитования. По оценкам ВТБ, число сделок с недвижимостью должно возрасти, что, в свою очередь, приведет и к динамике беззалогового кредитования, так как после покупки жилья семье необходимо сделать ремонт или приобрести мебель. И хотя говорить о полном восстановлении рынка по итогам года преждевременно, мы отмечаем тренд на постепенную динамику активности наших клиентов: ежемесячно объем выдач кредитов наличными увеличивается в среднем на 40%. При этом мы продолжим внимательно следить за уровнем долговой нагрузки на клиентов, чтобы не допустить их закредитованности», – комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ (ПАО).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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