Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение

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Семьи с детьми уже начинают готовиться к началу нового учебного года, приобретая все необходимые школьные принадлежности и форму. Однако с каждым годом сборы к школе становятся все дороже. Именно поэтому родители надеются на очередную денежную поддержку от государства. Будут ли выплаты на школьников в этом году – разбирался Сиб.фм.

Перед началом учебного года в 2021 году, президент России Владимир Путин дал указ, чтобы семьи получили единовременную выплату на школьников. Причем деньги получили все родители школьников, вне зависимости от обеспеченности семьи и наличия тех или иных льгот. Эта практика появилась еще в период пандемии, когда правительство приняло решение о мерах поддержки российских граждан и семей с детьми.

Ведущий юрист по праву социального обеспечения Валентин Лупу:

«Согласно Указу Президента РФ от 02.07.2021 N 396 „О единовременной выплате семьям, имеющим детей“, в августе — декабре 2021 г. была произведена единовременная выплата в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, из числа родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей. Указанные меры были приняты с целью поддержки семей, имеющих детей школьного возраста, а также иных лиц, получающих общее образование для подготовки к учебному году».

В прошлом году о единоразовых выплатах перед школой с фиксированной суммой в 10 000 рублей российский президент объявил еще в апреле, выступая с традиционным посланием к Федеральному Собранию. В 2022 году из-за сложной ситуации во внешней политике ежегодное послание не состоялось, поэтому у россиян появились сомнения, будут ли к новому учебному 2022/2023 году очередные пособия от государства для школьников.

В то же время глава страны неоднократно озвучивал в 2022 году новые меры господдержки россиян и семей с детьми в условиях санкционного давления на Россию.

Так, с 1 июня 2022 года в России были внепланово проиндексированы пенсии, повысился МРОТ и прожиточный уровень.

Кроме того, с 1 апреля начали действовать новые меры господдержки семей с детьми — выплаты на детей школьного возраста от восьми лет до восемнадцатилетия.

Зачитывая поздравление к российским гражданам с Днем защиты детей, Владимир Путин еще раз упомянул о необходимости введения новых мер господдержки семей с детьми. Также в середине июня российский президент заявил, что нужно разработать дополнительные меры кардинального характера по поддержке таких семей.

Однако о выплатах перед школой до сих пор объявлено не было, хотя до 1 сентября осталось не так уж и много времени. Скептики утверждают, что выплаты от государства к школе уже заменены существующими пособиями и новых мер поддержки ждать не стоит.

По словам Валентина Лупу, юриста Европейской юридической службы, в настоящее время отсутствует информация о возможном принятии решений по назначению школьных пособий в 2022 году.

Но остается шанс, что сообщение о выплатах перед школой появится в самое ближайшее время. На днях премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии, посвященной развитию соцсферы, спорта и образования, заявил о необходимости проработать действующие меры поддержки семьям с детьми и разработать дополнительные инструменты госпомощи россиянам. Российский премьер напомнил, что Владимир Путин дал поручение выстроить многофункциональную систему госпомощи россиянам для улучшения демографической ситуации в стране.

Мишустин подчеркнул, что на данный момент все россияне с детьми, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, могут претендовать на различные меры господдержки. При этом государственная помощь оказывается школьникам всех возрастов, одиноким мамам и папам, беременным женщинам, испытывающим финансовые сложности.

Среди действующих в настоящий момент в России мер поддержки семей с детьми:

единоразовая выплата при рождении ребенка, составляющая 20,4 тыс. рублей;

маткапитал;

материальная помощь на детей от 3 до 7 лет;

единовременная выплата многодетным семьям на ипотеку, составляющая 450 тыс. рублей.

Поскольку государство уже ввело множество дополнительных мер поддержки россиянам в 2022 году, можно предположить, что общероссийской выплаты детям перед школой в нынешнем году не будет. Однако родители отмечают, что стоимость товаров за последние месяцы сильно возросла, это касается повышения цен и на канцелярию, и на детскую одежду. В этих условиях собрать ребенка в школу очень проблематично, особенно если в семье несколько школьников.

Возможность получить дополнительную помощь от государства, чтобы собрать ребенка в школу, есть только у семей, которые будут признаны малообеспеченными. Такие пособия начали предоставлять с апреля 2022 года семьям, где есть дети от 8-летнего до 17-летнего возраста. Чтобы получить данную меру господдержки, нужно, чтобы подушевой доход семьи был ниже установленного прожиточного минимума. При этом трудоспособные члены семьи должны быть официально трудоустроены либо же иметь вескую причину, чтобы не работать. Подать заявление можно было в МФЦ или в ПФР с 1 мая 2022 года. Форма подачи заявления была также доступна на портале госуслуг.

При соблюдении всех условий на каждого ребенка нуждающейся семьи правительство будет выплачивать матпомощь. Ее сумма зависит от размера прожиточного минимума, установленного в регионе, а также от показателя нуждаемости семьи. Причем выплаты являются ежемесячными и действуют до достижения ребенком 17 лет при условии подтверждения нуждаемости семьи.

Еще один вариант получить выплаты для сбора ребенка в школу — обратиться в местные органы соцзащиты или администрацию муниципалитета. Многие субъекты РФ выделяют матпомощь к новому учебному году для нуждающихся и многодетных семей.

Андрей Лобода, экономист, директор по внешним связям и корпоративной социальной ответственности BitRiver:

«Информация о единовременных выплатах детям школьного возраста может появиться в любой день. Скорее всего, эта добрая традиция будет продолжена. Для реализации такого сценария есть масса убедительных фактов. Самый главный из них на поверхности: государство усиливает реализацию всего комплекса задач в области социальной политики и очень эффективно оказывает целевую помощь различным слоям населения. Вполне вероятно, что с начала августа по конец октября, как и в прошлом году, при условии корректной подачи заявок на портале Госуслуг, всем гражданам — родителям российских школьников — перечислят причитающуюся сумму».

Также он добавил, что на фоне укрепления рубля и долгожданной остановки роста розничных цен сумма в размере 10 тыс. рублей смотрится вполне солидно.

«Не думаю, что детские школьные вещи к началу года подорожали более чем на 15-20%, а в августе профильные онлайн-ритейлеры и вовсе радуют скидками до 80%. В этом году в России ожидается, что в школу пойдет около 2,5 млн первоклассников. Для этой категории школьников на фоне профицитного бюджета выделить 25 млрд рублей — не составит труда для государства», — заключил он.

Ранее Сиб.фм писал о том, кому положены 10000 рублей на детей. Как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября, а также в Госдуме поддержали необходимость выплаты к 1 сентября.

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