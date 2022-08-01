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Женщина-Халк в Красноярске кулаками помяла чужую машину

Фото Женщина-Халк в Красноярске кулаками помяла чужую машину
Фото Женщина-Халк в Красноярске кулаками помяла чужую машину

Фото из паблика ЧП-Красноярск в "ВК"

Жительница Красноярска голыми руками помяла машину незнакомого мужчины.

Агрессивная жительница Красноярска напала с кулаками на припаркованный во дворе дома по улице Елены Стасовой автомобиль. Она била иномарку руками и ногами, пока ее не остановил мужчина-хозяин машины. Об этом со ссылкой на паблик «ЧП Красноярск» сообщает издание "Проспект Мира".

Видео конфликта попало в сеть. На кадрах видно, как разъярённая женщина бросила в лицо мужчине букет цветов, после чего снова ударила по машине.

Комментаторы не на шутку впечатлились поведением красноярки. Многие назвали ее женщиной-Халком, другие предположили, что сибирячка действовала в порыве ревности.

Как сообщили изданию в полиции, от владельца авто в ОВД уже поступило заяви заявление о повреждении автомобиля. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства — оценивают сумму ущерба и устанавливают личность женщины.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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