Жители Новосибирска стали массово бронировать авиабилеты в Германию и Корею

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцы продолжают выбирать в качестве полюбившихся мест для отдыха за границей Германию и Южную Корею.

Летом 2022 года жители Новосибирска, планирующие отдых за рубежом, массово бронируют авиабилеты в Германию и Южную Корею — эти места остаются в топах самых популярных направлений.

По данным анализа данных, проведённым Aviasales, Германия с июля находится в топ-5 самых популярных зарубежных туристических направлений. Южная Корея обосновалась в этом рейтинге ещё с 2019 года.

Несмотря на то, что из Новосибирска не получится долететь в эти города прямым рейсом, это не останавливает каждого сотого путешественника из Новосибирска.

Средний чек бронирований на август в Германию составил 72 тысячи рублей, в то время как в Южную Корею — 90 тысяч рублей в одну сторону.

Лидером означенного топ-5 назвали Турцию — туда полетит каждый пятый новосибирец из тех, кто выезжает за границу в августе 2022-го.

На втором и третьем месте расположились Армения и Азербайджан.

Как сообщает «BFM-Новосибирск», в топ-10 новосибирских путешественников продолжают входить Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград0, Махачкала, Красноярск, Казань и Иркутск.