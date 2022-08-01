Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Жители Новосибирска стали массово бронировать авиабилеты в Германию и Корею

Фото Жители Новосибирска стали массово бронировать авиабилеты в Германию и Корею
Фото Жители Новосибирска стали массово бронировать авиабилеты в Германию и Корею

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцы продолжают выбирать в качестве полюбившихся мест для отдыха за границей Германию и Южную Корею.

Летом 2022 года жители Новосибирска, планирующие отдых за рубежом, массово бронируют авиабилеты в Германию и Южную Корею — эти места остаются в топах самых популярных направлений.

По данным анализа данных, проведённым Aviasales, Германия с июля находится в топ-5 самых популярных зарубежных туристических направлений. Южная Корея обосновалась в этом рейтинге ещё с 2019 года.

Несмотря на то, что из Новосибирска не получится долететь в эти города прямым рейсом, это не останавливает каждого сотого путешественника из Новосибирска.

Средний чек бронирований на август в Германию составил 72 тысячи рублей, в то время как в Южную Корею — 90 тысяч рублей в одну сторону.

Лидером означенного топ-5 назвали Турцию — туда полетит каждый пятый новосибирец из тех, кто выезжает за границу в августе 2022-го.

На втором и третьем месте расположились Армения и Азербайджан.

Как сообщает «BFM-Новосибирск», в топ-10 новосибирских путешественников продолжают входить Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград0, Махачкала, Красноярск, Казань и Иркутск.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

1

Теги

Новосибирская область
путешествия
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12265
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
10431
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10032
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9654
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
9458
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
9413
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
9039
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске