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26-летний чемпион России по борьбе погиб в зоне военной операции на Украине

Фото 26-летний чемпион России по борьбе погиб в зоне военной операции на Украине
Фото 26-летний чемпион России по борьбе погиб в зоне военной операции на Украине

Фото: Telegram-канал администрации Могойтуйского района.

Чемпион России по вольной борьбе из Забайкалья погиб в спецоперации на Украине.

26-летний Мягмар Далаев, чемпион России по вольной борьбе, погиб при выполнении воинских обязанностей на территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Могойтуйской администрации.

Мягмар Далаев был родом из Могойтуйского района Забайкальского края. Парень с ранних лет профессионально занимался спортом, в том числе увлекался вольной борьбой. В 2011 году стал чемпионом России.

С 2017 года Мягмар служил в Вооруженных Силах РФ по контракту. В мае 2022 года отправился на СВО, а 22 июля погиб. Солдата посмертно представят к ордену Мужества.

Напомним, ранее двое мужчин напали на водителя сожжённой машины с ножом и проволокой в Забайкалье. Мужчины ранили водителя ножом и душили проволокой, а после того, как у них не получилось завести принадлежавший таксисту автомобиль Honda, сожгли машину.

Также в Забайкалье предложили наказывать родителей, которые не следят за детьми у воды. Сити-менеджер Читы Александр Сапожников напомнил о трагедии, произошедшей в конце мая 2022 года в поселке Антипиха в Чите. Тогда двое детей пошли купаться на реку Ингода и утонули.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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