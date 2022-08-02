Банк России выявил 15 финансовых нелегалов в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сотрудники Банка России выявили 15 финансовых нелегалов в Новосибирской области с начала 2022 год: большинство из них работало под вывеской ломбардов или микрокредитных организаций.

Пять нелегальных кредиторов, семь незаконных микрофинансовых организаций и три финансовых пирамиды выявили эксперты БР в Новосибирской области за первые 6 месяцев. Всего сотрудники Банка России пресекли в регионе деятельность 15 финансовых нелегалов.

Мошенники использовали различные схемы обмана земляков.

"В одном случае мошенник в одиночку организовал пирамиду в своем населенном пункте. Он собирал с односельчан деньги для инвестирования. Две организации — интернет-проект и псевдоинвестиционная компания — предлагали вложить деньги в сверхдоходные активы", — рассказали в Сибирского ГУ Банка России.

По словам замначальника подразделения БП в Сибири Артура Музяева, распознать мошенников можно по ряду признаков.

Прежде всего, они обещают высокий доход без малейшего риска. Также "симптомом" нелегального бизнеса является принцип сетевого маркетинга, когда доход остальных участников формируется за счет денег вновь привлекаемых людей.

"Наконец, у них отсутствует разрешение регулятора на работу на финансовом рынке", — добавил Музяев.

Аналогичная ситуация с нелегальными ломбардами. В таких организациях имущество клиента может быть реализовано в случае просрочки платежа. Тогда как официальные ломбарды дают граждан месяц на выкуп изделий.

"Ломбард обязан самостоятельно застраховать залог и не может в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по займу", — рассказали в Банке России.

Там напомнили, что проверить ломбард можно на сайте БР через кнопку «Проверить финансовую организацию».