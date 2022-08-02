День пророка Ильи 2 августа 2022 года: что категорически нельзя делать верующим

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Во вторник, 2 августа, православная церковь почтит память пророка Илии. Как известно, в эту дату появляется запрет на купание и занятие некоторыми делами.

Чем можно заниматься в День пророка Илии?

В эту дату важно посетить храм и праздничное богослужение, поучаствовать в крестном ходе. Также стоит помолиться пророку Илие о защите, о помощи в делах, о здоровье и многом другом.

Собирали в этот день и целебные травы. Их засушивали, готовили из них чай, упаковывали в пакеты и ткань, чтобы использовать в течение всего года для оздоровления.

Было принято устраивать и пышный обед. Хозяйки готовили тушеную баранину и свинину, пекли хлеб и лепешки. Такой едой угощали членов семьи, друзей, родных и близких, а иногда и соседей. Также пищу давали малоимущим.

Чтобы спасти свое жилище от молний и гроз, от пожаров и стихийных бедствий, люди окуривали помещения, каждую комнату ладаном.

От чего стоит отказаться в Ильин день?

Нельзя в этот день купаться, поскольку оживает подводная нечисть. Она может утащить человека на дно или обречь его на тяжелые болезни.

Не стоит пускать в дом уличных животных и прогонять домашних — нечистая сила, чтобы защититься от пророка Илии, принимает облик животных и может спрятаться в вашем доме, начать ему вредить.

Не рекомендуется в этот день ловить рыбу, так как она также может быть нечистой силой в ином обличии. Если съесть такую рыбу, можно серьезно отравиться.

Не стоит в этот день работать. Тяжелый умственный и физически труд категорически запрещены. Если нарушить запрет, то святой обрушит на вас вой гнев и в жизни начнутся страшные беды.

Ранее Сиб.фм публиковал православный календарь с датами постов для верующих. Главные запреты для православных в августе, а также сильные молитвы для чтения в церкви и дома.

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