Дмитрий Азаров поздравил десантников с Днём ВДВ 2 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Самарской области 2 августа обратился к землякам по случаю Дня Воздушно-десантных войск России.

По словам главы региона, история "крылатой пехоты" – элиты Российских Вооруженных сил – это история подвига, мужества и самоотверженности во имя и во славу Родины. Об этом сообщает издание sovainfo.ru.



В годы Великой Отечественной войны воины-десантники выполняли самые трудные, ответственные, требовавшие самопожертвования задачи, проявляя при этом ратную доблесть, отвагу и подлинный героизм. Несокрушимую силу духа "голубые береты" продемонстрировали во время целого ряда военных операций – в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии.



- Сейчас наши парни проявляют мужество и отвагу в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы гордимся их стойкостью, неустрашимостью и беззаветной преданностью Отечеству при выполнении задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по демилитаризации и денацификации Украины.



Бывших десантников не бывает, отметил губернатор. Ведь по окончании службы "голубые береты" продолжают свято хранить традиции ВДВ, оказывать помощь инвалидам и семьям погибших товарищей, воспитывать настоящих патриотов, готовых в любую минуту с оружием в руках встать на защиту Отчизны.



- Хочу от всего сердца поблагодарить самарцев, скрепленных десантным братством, за честную службу и верность своему патриотическому и гражданскому долгу. Желаю вам, дорогие друзья, а также вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого доброго!