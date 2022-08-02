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Горбольница в мусоре: мужчина разбросал мешки с отходами по дороге в Новосибирске

Фото Горбольница в мусоре: мужчина разбросал мешки с отходами по дороге в Новосибирске
Фото Горбольница в мусоре: мужчина разбросал мешки с отходами по дороге в Новосибирске

Скриншот с видео в группе "АСТ-54" во "ВКонтакте"

Инцидент попал на кадры видеорегистраторов проезжавших по улице Дуси Ковальчук новосибирских автолюбителей: своеобразная уборка привлекла внимание к проблеме скопления мусора.

2 августа в районе обеда неизвестный мужчина раскладывал мешки с мусором вдоль дороги на улице Дуси Ковальчук. Его объезжали автолюбители, а один из них выложил кадры с видеорегистратора в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

«Мужчина вёл себя неадекватно и что-то ворчал. При этом складывалась аварийная обстановка. Хорошо хоть ДТП не произошло, движение там – оживлённое», — рассказал очевидец Никита.

Настойчивого сибиряка окружающие уговаривали остановиться, но он с упорством продолжал баррикадировать улицу Дуси Ковальчук.

Следует отметить, что по наблюдениям корреспондента Сиб.фм эта куча скапливалась у края обочины на остановке «Горбольница» в течение недели. И подобное происходит здесь не первый раз. Поэтому акцию сибиряка местные предприниматели расценивают как попытку привлечь внимание к проблеме.

«Мусор просто складируется вдоль дороги от всех киосков и магазинов по чуть-чуть, но вывозить его потом никто не собирается»,

- поделилась провизор ближайшей аптеки Анастасия.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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