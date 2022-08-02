Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» достиг 11 млрд рублей

Фото: Банк «Открытие»

За первое полугодие 2022 года кредитно-гарантийный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» в Сибирском регионе увеличился на 7%.

В условиях включения банка «Открытие» в санкционный список, а также замедления внешнеэкономической деятельности предприятий, представители регионального малого и среднего бизнеса показали спрос на кредитование. Выдача кредитов и гарантий выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 2,9 млрд рублей.

Наибольший интерес привлекали кредиты по программам господдержки. Банк является активным участником программ поддержки Минэкономразвития, корпорации МСП и многих других. Так, было направлено более 2 млрд рублей на пополнение оборотных средств и на инвестиционные проекты.