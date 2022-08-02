Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

бизнес экономика

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» достиг 11 млрд рублей

Фото Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» достиг 11 млрд рублей
Фото Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» достиг 11 млрд рублей

Фото: Банк «Открытие»

За первое полугодие 2022 года кредитно-гарантийный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» в Сибирском регионе увеличился на 7%.

В условиях включения банка «Открытие» в санкционный список, а также замедления внешнеэкономической деятельности предприятий, представители регионального малого и среднего бизнеса показали спрос на кредитование. Выдача кредитов и гарантий выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 2,9 млрд рублей.

Наибольший интерес привлекали кредиты по программам господдержки. Банк является активным участником программ поддержки Минэкономразвития, корпорации МСП и многих других. Так, было направлено более 2 млрд рублей на пополнение оборотных средств и на инвестиционные проекты.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

Банк Открытие
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22532
Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение
11807
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
10710
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10326
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
10041
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
9132
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске
8802
День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе