Land Cruiser перевернулся на крышу после ДТП с Hyundai в центре Новосибирска

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54»

На перекрёстке в центре Новосибирска Toyota Land Cruiser оказалась на крыше после столкновения с Hyundai Solaris.

Вечером 1 августа в центре Новосибирска произошла заметная авария: на пересечении улицы Вокзальная магистраль с улицей Ленина столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и хэтчбек Hyundai Solaris. В результате столкновения Land Cruiser полностью перевернулся на крышу. Бзе повреждений не осталась и передняя часть Hyundai Solaris. Кадры и видео с места происшествия опубликовали в сообществе «АСТ-54».

По указанной в информации публикации, на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб.

Как позже сообщили в ГИБДД Новосибирской области, ДТП обошлось без пострадавших и было оформлено с материальным ущербом.