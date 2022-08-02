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Мотоциклист сбил пешехода на переходе в Октябрьском районе Новосибирска

Фото Мотоциклист сбил пешехода на переходе в Октябрьском районе Новосибирска
Фото Мотоциклист сбил пешехода на переходе в Октябрьском районе Новосибирска

Фото: pixabay

В Новосибирске байкер сбил пешехода на нерегулируемом переходе.

Вечером 1 августа в Новосибирске мотоциклист сбил 23-летнего пешехода, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось на улице Никитина, у дома № 89а. 44-летний водитель Kawasaki наехал на парня. Пострадавший получил травмы. Подробности пока неизвестны.

Напомним, друзья мотоциклиста, попавшего в аварию 17 июля, просят сдать кровь. у пострадавшего переломы ключицы и руки, ушибы и разрывы внутренних органов. У молодого человека также диагностированы большая потеря крови и черепно-мозговая травма. Ему провели операцию. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации.

Также 18 июля на перекрёстке Пархоменко и Станиславского в Новосибирске столкнулись мотоцикл и Subaru. Горожане уже назвали этот перекресток жутким.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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