Мотоциклист сбил пешехода на переходе в Октябрьском районе Новосибирска

Фото: pixabay
В Новосибирске байкер сбил пешехода на нерегулируемом переходе.
Вечером 1 августа в Новосибирске мотоциклист сбил 23-летнего пешехода, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.
Происшествие случилось на улице Никитина, у дома № 89а. 44-летний водитель Kawasaki наехал на парня. Пострадавший получил травмы. Подробности пока неизвестны.
Напомним, друзья мотоциклиста, попавшего в аварию 17 июля, просят сдать кровь. у пострадавшего переломы ключицы и руки, ушибы и разрывы внутренних органов. У молодого человека также диагностированы большая потеря крови и черепно-мозговая травма. Ему провели операцию. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации.
Также 18 июля на перекрёстке Пархоменко и Станиславского в Новосибирске столкнулись мотоцикл и Subaru. Горожане уже назвали этот перекресток жутким.
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