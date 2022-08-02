Новосибирская область направит на поддержку экономики 2,6 млрд рублей

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Муниципалитеты Новосибирской области получат дополнительно 2,6 млрд рублей из средств федерального бюджетного кредита. Около 90% (2,3 млрд.) от этой суммы перечислят в бюджет Новосибирска.

Об этом заявил Губернатор Андрей Травников. Такое решение было принято 1 августа на заседании регионального Правительства в рамках подписания соглашения между Новосибирской областью и Министерством финансов РФ.

«В соответствии с решением Правительства РФ кредиты долгосрочные, до 2027 года и практически «бесплатные» — под 0,1 процента годовых. Целевой характер кредита позволит нашим коллегам из муниципалитетов, из городов, районов и поселений заместить бюджетными кредитами коммерческие кредиты и значительно снизить свои расходы на обслуживание муниципального долга, направить средства на решение первоочередных социальных и экономических задач», — отметил Андрей Травников.