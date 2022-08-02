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экономика

Новосибирская область направит на поддержку экономики 2,6 млрд рублей

Фото Новосибирская область направит на поддержку экономики 2,6 млрд рублей
Фото Новосибирская область направит на поддержку экономики 2,6 млрд рублей

Фото pixabay.com

Муниципалитеты Новосибирской области получат дополнительно 2,6 млрд рублей из средств федерального бюджетного кредита. Около 90% (2,3 млрд.) от этой суммы перечислят в бюджет Новосибирска.

Об этом заявил Губернатор Андрей Травников. Такое решение было принято 1 августа на заседании регионального Правительства в рамках подписания соглашения между Новосибирской областью и Министерством финансов РФ.

«В соответствии с решением Правительства РФ кредиты долгосрочные, до 2027 года и практически «бесплатные» — под 0,1 процента годовых. Целевой характер кредита позволит нашим коллегам из муниципалитетов, из городов, районов и поселений заместить бюджетными кредитами коммерческие кредиты и значительно снизить свои расходы на обслуживание муниципального долга, направить средства на решение первоочередных социальных и экономических задач», — отметил Андрей Травников.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

бюджет
Правительство Новосибирской области
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