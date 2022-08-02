Новосибирский вирусолог Нетёсов дал прогноз новой волны COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Учёный Сергей Нетёсов объяснил, каким будет течение новой волны коронавируса в Новосибирске.
По данным оперативного штаба Новосибирской области, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в регионе увеличилась на 20%. В последнюю неделю июля было выявлено 443 случая заражений, в то время как за период с 18 по 24 июля заболели 320 человек.
По словам заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, академика РАН Сергея Нетёсова, новый рост заболеваемости, обусловленный новыми вариантами вируса «Кентавр» и «Ниндзя», был ожидаемым и для жителей Новосибирской области.
«До нас долетели последние субварианты омикрона — их завезли авиапассажиры из Москвы и Европы», — пояснил учёный в беседе с «Горсайтом».
Вирусолог отметил, что текущая волна может продолжаться одну-две недели, после чего прогнозируется затухание, так как на данный момент новых субвариантов «омикрона» больше не обнаружено.
Также Сергей Нетёсов дополнил, что новые варианты коронавирусной инфекции, начиная с «альфы», появлялись на фоне их подавления иммунитетом от вакцин. По словам учёного, именно поэтому омикрон и его субварианты «ускользают» от иммунитета.
«В тоже время у вакцинированных людей уровень летальность намного ниже, а те, кто вакцинировались совсем недавно и вовсе будут болеть очень легко, даже находясь в группах риска», — обратил внимание учёный.
Ранее в разговоре с Сиб.фм он озвучил, кто из жителей относится к группам населения, которые будут больше подвержены высокому риску заболевания коронавирусом осенью 2022 года.
Также Сергей Нетёсов рассказал, через какие симптомы можно выявить заражение оспой обезьян.
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