Новосибирский вирусолог Нетёсов дал прогноз новой волны COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Учёный Сергей Нетёсов объяснил, каким будет течение новой волны коронавируса в Новосибирске.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в регионе увеличилась на 20%. В последнюю неделю июля было выявлено 443 случая заражений, в то время как за период с 18 по 24 июля заболели 320 человек.

По словам заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, академика РАН Сергея Нетёсова, новый рост заболеваемости, обусловленный новыми вариантами вируса «Кентавр» и «Ниндзя», был ожидаемым и для жителей Новосибирской области.

«До нас долетели последние субварианты омикрона — их завезли авиапассажиры из Москвы и Европы», — пояснил учёный в беседе с «Горсайтом».

Вирусолог отметил, что текущая волна может продолжаться одну-две недели, после чего прогнозируется затухание, так как на данный момент новых субвариантов «омикрона» больше не обнаружено.

Также Сергей Нетёсов дополнил, что новые варианты коронавирусной инфекции, начиная с «альфы», появлялись на фоне их подавления иммунитетом от вакцин. По словам учёного, именно поэтому омикрон и его субварианты «ускользают» от иммунитета.

«В тоже время у вакцинированных людей уровень летальность намного ниже, а те, кто вакцинировались совсем недавно и вовсе будут болеть очень легко, даже находясь в группах риска», — обратил внимание учёный.

Ранее в разговоре с Сиб.фм он озвучил, кто из жителей относится к группам населения, которые будут больше подвержены высокому риску заболевания коронавирусом осенью 2022 года.

Также Сергей Нетёсов рассказал, через какие симптомы можно выявить заражение оспой обезьян.