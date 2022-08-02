Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

бизнес

Развивать МегаФон в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер

Фото Развивать МегаФон в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер
Фото Развивать МегаФон в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер

Фото предоставлено компанией «МегаФон»

Директором по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке стал Вадим Зимин. Ключевая задача топ-менеджера – реализация коммерческой стратегии компании по непрерывному повышению эффективности бизнеса.

В приоритете также укрепление рыночных позиций и технологического преимущества МегаФона в макрорегионе, совершенствование клиентского опыта для абонентов массового рынка и реализация инновационных цифровых проектов для корпоративного сегмента и госзаказчиков.

«Сибирь и Дальний Восток — значимые территории для МегаФона, где компания должна усиливать свои позиции как мобильного оператора №1. Наши амбиции здесь подкрепляются высокими показателями скорости мобильного интернета и покрытия сети, а также уровнем доверия абонентов. Эти преимущества необходимо развивать и дальше. Вадим отлично знает бизнес-подходы регионального рынка, уверен, что его умение выстраивать командное взаимодействие и системный подход к решению задач помогут по-новому взглянуть на существующие процессы и сделать их более эффективными», — прокомментировал назначение операционный директор МегаФона Олег Телюков.

Вадим Зимин окончил Институт государственного администрирования по направлению менеджмента. До 2018 года был управляющим Сибирским филиалом компании «Евросеть». Четыре года назад присоединился к команде МегаФона и возглавил розничную сеть оператора в Столичном макрорегионе. За это время компания вышла на первое место по объёму привлечения абонентов и товарообороту в регионе. Под руководством Вадима Зимина также запущены новые форматы розничной сети МегаФона, в том числе Experience Store.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

МегаФон
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27767
Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение
12198
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
10741
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10657
День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе
10364
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
10136
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
9150
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске