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общество

В Новосибирске владельцы рекламных щитов выступили против единого оператора

Фото В Новосибирске владельцы рекламных щитов выступили против единого оператора
Фото В Новосибирске владельцы рекламных щитов выступили против единого оператора

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Владельцы рекламных щитов в Новосибирске высказались против создания единого рекламного оператора.

15 июля в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, предлагающий назначить единого оператора цифровых рекламных конструкций. В ответ на это рекламные компании обратились к властям с просьбой не допустить принятие закона.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил ввести единого оператора, чтобы не допустить размещения недостоверной информации на внешних рекламных источниках в городах: табло, щитах, плакатах.

Представители рекламных агентств возмущены законопроектом: они утверждают, что закон писался под одного конкретного участника рынка и не прошел экспертизу Федеральной антимонопольной службы.

9 рекламных агентств Новосибирска направили жалобы депутатам Госдумы от Новосибирской области. В своем письме они объяснили, что в случае появлении единого оператора потеряют власть над размещение плакатов и региональные власти.

Под все критерии законопроекта попадает агентство Russ Outdoor, которому принадлежат 8 цифровых рекламных щитов в Новосибирске из 150.

Напомним, в июле в Новосибирске рекламный оператор подал в суд на управление художественного облика города.

Также в Новосибирске создадут рабочую группу при горсовете по разработке новой концепции размещения наружной рекламы. В последние несколько лет власти Новосибирска пристальное внимание начали уделять сокращению визуального шума на улицах мегаполиса в виде всевозможных рекламных конструкций. Активно сокращают количество рекламы у знаковых городских объектов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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