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Страницу Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» взломали хакеры

Фото Страницу Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» взломали хакеры
Фото Страницу Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» взломали хакеры

Фото с личной страницы Дмитрия Медведева во "ВКонтакте"

В центральном аппарате правительства заявили о взломе страницы заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Накануне на странице Дмитрия Медведева в «ВКонтакте» появился пост, в котором присутствовали рассуждения о странах постсоветского пространства. При этом, от имени председателя партии «Единая Россия» Казахстан был назван «искусственным государством».

Как сообщает «Интерфакс», в аппарате Дмитрия Медведева объяснили это взломом персональной страницы зампреда Совета Безопасности РФ.

«Последний пост "ВКонтакте", который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено»,

- сделал официальное заявление для СМИ помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.

Сейчас, по информации центрального аппарата, спецслужбы ищут след хакеров, взломавших страницу.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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