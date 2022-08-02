Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, хотя на самом деле наоборот.

Более трети жителей России полагают, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом и других научных заблуждениях рассказывает ВЦИОМ после нового опроса граждан.

Социологи рассказывают, что неверных ответов на этот вопрос стало больше на 7% за последние 15 лет. Более того, 12% опрошенных считают, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 1 месяц. 11 лет назад такой ответ давали 20% опрошенных.

Меньше затруднений вызвал вопрос о радиации. В опросе утверждалось, что радиоактивное молоко можно сделать более безопасным после кипячения. С этим согласились только 7% жителей РФ. Это в 2 раза меньше, чем 15 лет назад, в 2007 г.

Приводим другие данные опроса:

Каждый пятый респондент верит, что первобытные люди жили в одно время с динозаврами.

44% опрошенных считают, что генно-модифицированные продукты вызывают рак (это на 23% меньше, чем в 2014 году).

Только 32% опрошенных считают, что продукты с ГМО могут победить голод на Земле.

Всего в опросе было 6 утверждений, с которыми можно было согласиться или опровергнуть. 5-6 правильных ответов дали 35% опрошенных. Основные отличительные признаки этой категории — активное использование интернета, молодой возраст, высшее образование, а также проживание в Москве, Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе.

2 верных ответа и меньше в основном дают россияне старшего возраста, жители сёл, а также люди со средним образованием и активные телезрители.

В среднем доля научной грамотности населения растёт, отмечает ВЦИОМ.

Напомним, ранее Вассерман дал совет выпускникам, как правильно ответить на вопросы ЕГЭ. Депутат Госдумы посоветовал выпускникам российских школ «искать закономерности» в материале при подготовке к единому государственному экзамену.

Также в прошлом году исследование показало, сколько кошек и собак живёт в Сибири.