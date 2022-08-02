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Успенский пост с 14 по 28 августа 2022: что можно и чего нельзя есть верующим

Фото Успенский пост с 14 по 28 августа 2022: что можно и чего нельзя есть верующим
Фото Успенский пост с 14 по 28 августа 2022: что можно и чего нельзя есть верующим

Freepik.com

Православные верующие начнут придерживаться Успенского поста в период с 14 по 27 августа. Пост был установлен в память об Успении Пресвятой Богородицы, которая перешла из жизни земной в жизнь вечную.

Главные запреты в Успенский пост

Фото Успенский пост с 14 по 28 августа 2022: что можно и чего нельзя есть верующим 2

  • Нельзя употреблять пищу животного происхождения: молоко, творог, яйца, сливочное масло, любое мясо, рыбу.
  • Нельзя употреблять алкоголь любой крепости.
  • Нельзя курить.
  • Нельзя развлекаться, посещать развлекательные мероприятия, вечеринки, ходить в клубы, в караоке, праздновать какие-либо торжества, даже дни рождения.
  • Нельзя ссориться, завидовать, злиться, лгать и клеветать, сплетничать.
  • Нельзя лениться и отказываться от своих обязанностей.
  • Нельзя впадать в печаль и уныние.
  • Нельзя смотреть телепередачи, сериалы, фильмы, играть в компьютерные игры, просматривать социальные сети.
  • Нельзя отправляться в путешествия и дальние поездки, в командировки, которые не связаны с паломничеством или поездками к святым местам.
  • Нельзя вступать в интимную близость.
  • Нельзя причинять кому-либо моральные и физические увечья.

Календарь питания в Успенский пост

Фото Успенский пост с 14 по 28 августа 2022: что можно и чего нельзя есть верующим 3

  • 14 августа (Медовый спас) — Горячая пища с маслом;
  • 15 августа — Сухоядение;
  • 16 августа — Горячая пища без масла;
  • 17 августа — Сухоядение;
  • 18 августа — Горячая пища без масла;
  • 19 августа (Яблочный спас, Преображение Господне) — Рыба;
  • 20 августа — Горячая пища с маслом;
  • 21 августа — Горячая пища с маслом;
  • 22 августа — Сухоядение;
  • 23 августа — Горячая пища с маслом;
  • 24 августа — Сухоядение;
  • 25 августа — Горячая пища без масла;
  • 26 августа — Сухоядение;
  • 27 августа — Горячая пища с маслом.

В Успенский пост необходимо употреблять в пищу только постные продукты, отказавшись от любой животной пищи. Так, в список разрешенных продуктов входят каши, супы, тушеные овощи, грибы, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, мед, орехи, рыба, растительное масло, и немного красного вина.

Ранее Сиб.фм публиковал православный календарь с датами постов для верующих. Как правильно просить о милости и заступничестве перед иконой, а также самая сильная молитва для православных.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
питание
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