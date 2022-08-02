Успенский пост с 14 по 28 августа 2022: что можно и чего нельзя есть верующим

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Православные верующие начнут придерживаться Успенского поста в период с 14 по 27 августа. Пост был установлен в память об Успении Пресвятой Богородицы, которая перешла из жизни земной в жизнь вечную.

Главные запреты в Успенский пост

Нельзя употреблять пищу животного происхождения: молоко, творог, яйца, сливочное масло, любое мясо, рыбу.

Нельзя употреблять алкоголь любой крепости.

Нельзя курить.

Нельзя развлекаться, посещать развлекательные мероприятия, вечеринки, ходить в клубы, в караоке, праздновать какие-либо торжества, даже дни рождения.

Нельзя ссориться, завидовать, злиться, лгать и клеветать, сплетничать.

Нельзя лениться и отказываться от своих обязанностей.

Нельзя впадать в печаль и уныние.

Нельзя смотреть телепередачи, сериалы, фильмы, играть в компьютерные игры, просматривать социальные сети.

Нельзя отправляться в путешествия и дальние поездки, в командировки, которые не связаны с паломничеством или поездками к святым местам.

Нельзя вступать в интимную близость.

Нельзя причинять кому-либо моральные и физические увечья.

Календарь питания в Успенский пост

14 августа (Медовый спас) — Горячая пища с маслом;

15 августа — Сухоядение;

16 августа — Горячая пища без масла;

17 августа — Сухоядение;

18 августа — Горячая пища без масла;

19 августа (Яблочный спас, Преображение Господне) — Рыба;

20 августа — Горячая пища с маслом;

21 августа — Горячая пища с маслом;

22 августа — Сухоядение;

23 августа — Горячая пища с маслом;

24 августа — Сухоядение;

25 августа — Горячая пища без масла;

26 августа — Сухоядение;

27 августа — Горячая пища с маслом.

В Успенский пост необходимо употреблять в пищу только постные продукты, отказавшись от любой животной пищи. Так, в список разрешенных продуктов входят каши, супы, тушеные овощи, грибы, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, мед, орехи, рыба, растительное масло, и немного красного вина.

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