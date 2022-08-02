Успенский пост с 14 по 28 августа 2022: что можно и чего нельзя есть верующим

Православные верующие начнут придерживаться Успенского поста в период с 14 по 27 августа. Пост был установлен в память об Успении Пресвятой Богородицы, которая перешла из жизни земной в жизнь вечную.
Главные запреты в Успенский пост
- Нельзя употреблять пищу животного происхождения: молоко, творог, яйца, сливочное масло, любое мясо, рыбу.
- Нельзя употреблять алкоголь любой крепости.
- Нельзя курить.
- Нельзя развлекаться, посещать развлекательные мероприятия, вечеринки, ходить в клубы, в караоке, праздновать какие-либо торжества, даже дни рождения.
- Нельзя ссориться, завидовать, злиться, лгать и клеветать, сплетничать.
- Нельзя лениться и отказываться от своих обязанностей.
- Нельзя впадать в печаль и уныние.
- Нельзя смотреть телепередачи, сериалы, фильмы, играть в компьютерные игры, просматривать социальные сети.
- Нельзя отправляться в путешествия и дальние поездки, в командировки, которые не связаны с паломничеством или поездками к святым местам.
- Нельзя вступать в интимную близость.
- Нельзя причинять кому-либо моральные и физические увечья.
Календарь питания в Успенский пост
- 14 августа (Медовый спас) — Горячая пища с маслом;
- 15 августа — Сухоядение;
- 16 августа — Горячая пища без масла;
- 17 августа — Сухоядение;
- 18 августа — Горячая пища без масла;
- 19 августа (Яблочный спас, Преображение Господне) — Рыба;
- 20 августа — Горячая пища с маслом;
- 21 августа — Горячая пища с маслом;
- 22 августа — Сухоядение;
- 23 августа — Горячая пища с маслом;
- 24 августа — Сухоядение;
- 25 августа — Горячая пища без масла;
- 26 августа — Сухоядение;
- 27 августа — Горячая пища с маслом.
В Успенский пост необходимо употреблять в пищу только постные продукты, отказавшись от любой животной пищи. Так, в список разрешенных продуктов входят каши, супы, тушеные овощи, грибы, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, мед, орехи, рыба, растительное масло, и немного красного вина.
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