Успеть на растущую луну: календарь стрижек на август 2022

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Лунный календарь стрижек позволит быть в курсе того, когда можно стричь волосы по Ораклу. Сиб.фм публикует благоприятные и неблагоприятные дни месяца для стрижки волос.

Благоприятные дни по лунному календарю в августе

По оракулу для стрижки волос на август 2022 года благоприятными днями можно считать: 1, 4 после 13 часов, 5 до 12 часов, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 25 и 31 числа.

Самыми благоприятными днями для стрижки в августе 2022 года, из перечисленных можно считать 1, 8, 18 и 25 числа.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в августе по лунному календарю

Однозначно воздержитесь от стрижки волос по оракулу 12 – полнолуние и 27 – новолуние.

Неблагоприятными для стрижки волос в августе 2022 по лунному календарю можно считать: 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 до 16 часов, 26, 27 и 28 числа месяца.

Благоприятные дни для стрижки волос по лунному календарю в августе для женщин

Женщинам лучше подстригаться в так называемые женские дни: среду, пятницу и субботу.

Дни, которые выпадают на женские даты и одновременно являются удачными по лунному календарю для стрижки в августе 2022 будут: 5, 19, 20 и 31 числа.

Если вы хотите, чтобы волосы отрастали быстрее, то стричься нужно на растущую луну, в августе 2022 из благоприятных дат это 5 и 31 числа. Если хотите укрепить волосы и замедлить рост, то на убывающую – 19 и 20 числа.

Благоприятны дни для стрижки волос по лунному календарю для мужчин

По аналогии с женщинами для мужчин есть мужские дни, в которые нужно стричься: понедельник, вторник, четверг.

Дни, которые будут благоприятными для стрижки волос в августе 2022 года по лунному календарю: 1, 4, 8, 11, 18 и 25 числа.

Если хотите, чтобы волосы росли медленнее, то стрижку стоит делать на убывающую луну, в августе по оракулу она будет: 18 и 25 числа.

Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, то стричься стоит на растущей луне: в первой половине 1, 4, 8 и 11 числа.

Общие рекомендации

Есть некоторые правила, которые работают для большинства:

Не стоит подстригать в дни новолуния, часто не советуют стричь волосы и в дни полнолуния, но иногда наоборот в полнолуние рекомендуют укорачивать волосы, для привлечения денежной энергии.

Откажитесь от стрижки волос, когда луна проходит знак Рака или Рыб.

Некоторые эзотерики не рекомендуют делать стрижки в Пятницу и Воскресенье.

Ранее Сиб.фм публиковал лунный календарь, в котором расписаны благоприятные дни для занятия некоторыми делами. Например, названы самые удачные дни для смены работы и свиданий; лучшие дни для косметологических процедур и высадки рассады; названы даты работы на даче для супер-урожая.

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