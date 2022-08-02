В Красноярске врач больницы брал взятки за операции вне очереди

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Врач красноярской больницы на Кутузова подозревается в получении взяток за операции вне очереди.

Сумма вознаграждения варьировались от 15 до 95 тысяч рублей. Об этом сообщает издание "Проспект Мира".

По версии следователей, в 2021 году обвиняемый работал медиком красноярской больницы на Кутузова. Он брал с пациентов от 15 до 95 тысяч рублей за проведение операцией вне очереди. При этом у людей не было показаний к экстренной помощи, но после подачи взяток врач оформлял пациентов как экстренного больных, и операции проводили сразу. Всего таким образом врач получил около 300 тысяч рублей за 6 операций.

Против хирурга возбудили уголовное дело о получении взятки должностным лицом (части 1, 2 статьи 290 УК РФ). По ней грозит до 1,5 миллиона штрафа или до 60-кратного размера взятки либо реальный срок до шести лет. Решение суда не вступило в законную силу. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

Кроме того, при расследовании дела на имущество врача наложили арест. Мужчина совершил мнимую сделку по продаже автомобиля стоимостью 3,4 миллиона рублей. Прокуратура выяснила, что передачи машины и денег по факту не было, так он хотел спасти машину от ареста. Сделку признали недействительной.