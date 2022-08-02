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В Новосибирске расселят и снесут 4 аварийных дома

Фото В Новосибирске расселят и снесут 4 аварийных дома
Фото В Новосибирске расселят и снесут 4 аварийных дома

Фото с сайта Google Maps

В департаменте строительства и архитектуры приняли решение о расселении и сносе четырёх многоквартирных домов в Новосибирске.

2 июля стало известно о предстоящем расселении и сносе четырёх многоквартирных домов, чьё состояние призвано аварийным и не подлежащим восстановлению посредством капитального ремонта. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте Новосибирска.

Сообщается, что подлежащими расселению и сносу признаны многоквартирные жилые дома в двух районах города.

В Первомайском районе будут снесены: дом №4 на улице Подбельского, дом №11 на улице Первомайская, дом №4 на улице Стрелочная. Также в список попал дом №99 на улице Никитина в Октябрьском районе.

По опубликованной информации, общая степень износа стен превысила допустимые значения, из-за чего дома подлежат только сносу. По решению мэрии приказано расселить дома до 2033 года включительно.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
аварийное жилье
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