В Новосибирске расселят и снесут 4 аварийных дома

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В департаменте строительства и архитектуры приняли решение о расселении и сносе четырёх многоквартирных домов в Новосибирске.

2 июля стало известно о предстоящем расселении и сносе четырёх многоквартирных домов, чьё состояние призвано аварийным и не подлежащим восстановлению посредством капитального ремонта. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте Новосибирска.

Сообщается, что подлежащими расселению и сносу признаны многоквартирные жилые дома в двух районах города.

В Первомайском районе будут снесены: дом №4 на улице Подбельского, дом №11 на улице Первомайская, дом №4 на улице Стрелочная. Также в список попал дом №99 на улице Никитина в Октябрьском районе.

По опубликованной информации, общая степень износа стен превысила допустимые значения, из-за чего дома подлежат только сносу. По решению мэрии приказано расселить дома до 2033 года включительно.