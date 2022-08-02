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В Новосибирской филармонии пройдет звёздный концерт, посвященный творчеству Иосифа Кобзона

Фото В Новосибирской филармонии пройдет звёздный концерт, посвященный творчеству Иосифа Кобзона
Фото В Новосибирской филармонии пройдет звёздный концерт, посвященный творчеству Иосифа Кобзона

Фото предоставлено Новосибирской филармонией

По случаю 85-летия со дня рождения Иосифа Кобзона 16 августа в Государственном концертном зале им. А.М. Каца состоится праздничный концерт, объединивший звёзд российской эстрады. На сцене филармонии выступят Таисия Повалий, Пётр Дранга, Глеб Матвейчук, Мариам Мерабова, Руслан Алехно, Варвара и кавер-группа «Республика».

Свой концерт артисты посвятят прославленному мастеру сцены – Иосифу Кобзону. В этот вечер прозвучат любимые песни из его репертуара, а также собственные композиции популярных российской исполнителей.

Торжественный концерт отдаст дань памяти народному артисту, чьё творческое наследие стало неотъемлемой частью отечественной культуры и ее достоянием, и чей пример вдохновляет артистов сегодняшнего дня.

16 августа, 19.00, Государственный концертный зал им. А.М. Каца.

Приобрести билеты можно на сайте филармонии.

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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