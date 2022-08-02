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В Новосибирской области более 35 тысяч пассажиров воспользовались электричками для проезда на авиашоу «БУДЕМ ЖИТЬ!»

Фото В Новосибирской области более 35 тысяч пассажиров воспользовались электричками для проезда на авиашоу «БУДЕМ ЖИТЬ!»
Фото В Новосибирской области более 35 тысяч пассажиров воспользовались электричками для проезда на авиашоу «БУДЕМ ЖИТЬ!»

Фото nso.ru

В минувшее воскресенье, 31 июля, на аэродроме «Мочище» состоялся авиационный фестиваль «БУДЕМ ЖИТЬ!». Компания «Экспресс-пригород» при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в шестой раз выступила официальным перевозчиком мероприятия.

В день проведения авиашоу более 35 тыс. пассажиров воспользовались электропоездами для проезда на праздник и обратно. Это почти на четверть больше, чем в 2019 году и в 1,4 раза больше, чем в 2018 году.

Для обеспечения своевременной доставки зрителей в этот день по маршруту Новосибирск – Мочище – Новосибирск курсировали 26 дополнительных электропоездов по удобному для зрителей графику, разработанному Западно-Сибирской железной дорогой в интервале 10 – 13 минут.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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