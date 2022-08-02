В Новосибирской области более половины новостроек доступны для 10% жителей

Фото Максима Николаева

Новосибирская области упала в рейтинге регионов по численности среднего класса с 30 на 31 строчку.

В рейтинге регионов по численности среднего класса, составленного РИА Новости, Новосибирская область с 2019 по 2022 год потеряла одну позицию, сместившись с 30 на 31 место. Доля среднего класса в общей численности населения уменьшилась за 3 года с 12,8 до 10%.

"В то же время удельный вес жилья комфорт-класса в регионе вырос с 2015 года с 40 до 60%. На сегодня купить квартиру в 60% новостроек города могут позволить не больше 10% жителей столицы Сибири" — сообщил Сиб.фм независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Судя по статистике полученных ипотек по залог ДДУ и количеству зарегистрированных ДДУ в разных регионах СФО, ситуацию с диспропорцией исправляют покупатели из других регионов округа.

Новосибирская область проигрывает многим регионам СФО по удельному весу среднего класса в структуре населения. Выше остальных расположился Красноярский край. Регион за три года поднялся с 15 на 12 позицию с показателем 19,6%, Томская область на 17 месте, Иркутская на 19 месте, на 21 позиции Кемеровская область, в которой доля среднего класса составляет на сегодня 12,9%.

Застройщики в 60% проектов рассчитывают на условный средний класс, доходы которого позволяют приобретать квартиры в новостройках.