В Новосибирской области с 3 августа начнут выдавать разрешения на добычу медведей и барсуков

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

С 3 августа Минприроды начинает выдачу разрешений охотникам на добычу бурых медведей и барсуков — период охоты на них открывается 15 августа.

3 августа Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области начнёт принимать заявления и выдавать разрешения на добычу ещё нескольких видов — бурого медведя и барсука. Напоминание об этом, а также количество доступных квот, опубликовали на официальном сайте новосибирского Минприроды 2 августа.

Как следует из указанных данных, приём заявлений и выдача разрешений начнутся с 9 часов 3 августа. Новосибирские охотники смогут получить документы на добычу бурого медведя и барсука.

Суммарно за период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года на территории НСО можно будет добыть 95 особей бурого медведя. Разрешённое время охоты разделится на два периода: с 15 августа по 30 ноября 2022 года, и с 21 марта по 10 июня 2023 года.

Также за этот период можно будет добыть 557 особей барсука. Период охоты на этих животных продлится с 15 августа по 31 октября 2022 года.