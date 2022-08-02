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В Новосибирской области за пять лет отремонтировано 1000 км дорог по нацпроекту БКД

Фото В Новосибирской области за пять лет отремонтировано 1000 км дорог по нацпроекту БКД
Фото В Новосибирской области за пять лет отремонтировано 1000 км дорог по нацпроекту БКД

Фото freepik.com

Более 960 километров дорог, порядка 100 новых светофоров, свыше 10,5 тысяч дорожных знаков и 20 км дорожного освещения, в регионе рассказали об итогах реализации первой пятилетки национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Начиная с 2017 года на реализацию национального проекта направлено более 35 млрд рублей. В 2022 году финансирование составляет 9,84 млрд рублей: 4,26 млрд рублей – средства федерального бюджета, 5,34 млрд рублей областного бюджета; 240 млн рублей – местных бюджетов.

В 2022 году проведена контрактация объектов дорожной отрасли. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году ведутся работы на 107 дорожных объектах, из них 96 – вводные. Уже завершены работы на 27 объектах, из них 10 введены в эксплуатацию.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подчеркнул, что текущая экономическая обстановка не отразилась на реализации национального проекта в Новосибирской области – работы ведутся под приоритетным контролем региональных властей. По решению Губернатора в регионе создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области. В рамках его деятельности предлагаются региональные меры поддержки отдельных предприятий и отраслей экономики, проводится работа по взаимодействию с федеральными органами власти по выработке мер поддержки в регионе.

Относительно планов реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на следующие пять лет Анатолий Костылевский отметил, что сегодня ведется работа по формированию региональной пятилетней программы дорожной деятельности на 2023-2027 годы. Основой акцент делается на опорной сети дорог.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
ремонт дорог
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