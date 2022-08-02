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В управлении Росздравнадзора по Новосибирской области проходят обыски

Фото В управлении Росздравнадзора по Новосибирской области проходят обыски
Фото В управлении Росздравнадзора по Новосибирской области проходят обыски

Фото из приложения "Google.Карты"

Сегодня, 2 августа, полицейские работают в управлении Росздравнадзора России по Новосибирской области.

2 августа с утра в региональном управлении Росздравнадзора по Новосибирской области появились оперативники ОБЭП. Как сообщают очевидцы, силовики знакомятся с документами.

Интерес экономического подразделения полиции вызвали денежные операции, произведённые руководителем управления Еленой Хрусталёвой и начальником финансового отдела Александром Махневым.

Пока информации об изъятии каких-либо документов или задержании первых лиц управления Росздравнадзора в Новосибирске не поступало. Как поясняют в ГУ МВД России по Новосибирской области, с чиновниками сейчас работают полицейские управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка. Эту информацию корреспонденту Сиб.фм подтвердила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Юлия Хабибуллина

Напомним также, что две недели назад прошли у вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова – после них чиновник остался без свадьбы и попал в больницу.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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